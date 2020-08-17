Правоохоронці 17 серпня влаштували обшуки в Закарпатській облдержадміністрації. Усе тому, що чиновників департаменту охорони здоров'я ЗОДА підозрюють у розтраті грошей, виділених з фонду боротьби з COVID-19. Йдеться про суму до 30 мільйонів гривень.

Екскерівниці департаменту здоров'я Єлизаветі Біров та її заступнику Івагу Гуштану вручили підозри. Про це у телеграм повідомив журналіст Віталій Глагола. Цікаво: На Закарпатті підробляють довідки з ПЛР-тестами для виїзду за кордон: відео У чому підозрюють чиновників За попередньою інформацією, чиновники закупили непридатні захисні халати для закарпатських медиків.

Слідство стверджує, що екскерівниця та її заступник придбали 57 тисяч халатів у фірми ТОВ "Гуд-Медікал".

Спецодяг купили за добу і за завищеною ціною.

Окрім цього, тендер для закупівлі не провели.

Ринкова ціна таких халатів – 300 гривень за штуку. У департаменті охорони здоров'я ж їх купили за 480 гривень.

Загалом сума збитків становить до 30 мільйонів.

За інформацією Перший.сom.ua, закуплений спецодяг був будівельний та зовсім не призначений для використання у медицині.

Політиків підозрюють у привласненні та розтраті майна. Керівнику фірми-постачальника Олегу Гудашу теж вручили підозру. Обшуки у департаменті На місці працюють співробітники Департаменту стратегічних розслідувань, поліції та СБУ. Правоохоронці перевіряють робочі кабінети та документацію. У поліції Закарпаття інформацію про обшуки та вручені підозри підтвердили. Підозрюваним загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.

Правоохоронці проводять обшуки / Фото Перший.сom.ua

Обшуки у кабінетах чиновників / Фото Перший.сom.ua