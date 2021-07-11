Ледь не весь червень Леся Нікітюк присвятила зйомкам нового сезону розважального проєкту. Відтепер у житті ведучої роботи поменшало, тому, ймовірно, її чергова закордонна відпустка не за горами. Поки вона відпочиває неподалік від Києва.

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У заміський комплекс зірка взяла трендовий "зміїний" купальник, адже анімалістичний принт вже кілька сезонів не виходить з моди. На ній крихітне бікіні та оригінальний бюстгальтер зі спокусливими зав'язками до талії.

Пляжний образ Леся Нікітюк довершила стильним солом'яним капелюшком. Для фото в інстаграм-профіль вона позувала сидячи на лежаку й випнувши сідниці. За лічені хвилини її апетитні форми підкорили понад 30 тисяч користувачів.

"Хто намаже спинку? Добре, я сама", – з гумором підписала телеведуча.

Леся Нікітюк в купальнику / Фото з інстаграму ведучої