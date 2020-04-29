Карантин та хворі на COVID-19: як отримати листок непрацездатності й компенсацію

Листок непрацездатності дозволяє отримати часткову або повну компенсацію за недоотриману зарплату. Його можуть отримати хворі, а також ті, хто не може працювати через карантин.

Фінансова ситуація в країні зараз нестабільна через карантин. У понад половини українських сімей зменшилися доходи (опитування Rubicon). Як отримати компенсацію зарплати, якщо карантин вплинув на доходи або захворіли на коронавірус – пояснюємо у матеріалі 24 каналу.

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Хто може отримати листок непрацездатності та допомогу

Хворі на COVID-19, неважливо чи госпіталізовані чи перебувають на самоізоляції вдома, можуть отримати фінансову допомогу від держави на підставі листка непрацездатності.

Те ж саме стосується і людей, які через карантин не втратили роботу, але не мають можливості працювати (діяльність підприємства під забороною, переведення на часткову зайнятість чи відпустка за власний рахунок).

Загалом, фінансовою допомогою по тимчасовій непрацездатності може скористатися той, хто:

отримав травму або захворів, в тому числі і на COVID-19;

не може працювати через карантин;

повинен доглядати за хворим членом сім'ї

повинен доглядати за дитиною віком до 3 років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років

тимчасово переведений відповідно до медичного висновку нa легшу, нижчеоплачувану роботу;

перебуває на стаціонарі;

перебуває в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу пicля перенесених захворювань i травм.

Зверніть увагу, що допомога надається лиш тим, хто офіційно працює та сплачує податки та чий роботодавець сплачує до фонду соціального страхування. Більше того, розмір допомоги залежить від офіційної “білої” зарплати.

Який розмір допомоги?

Розмір допомоги залежить від причини отримання листка непрацездатності та від зарплати.

Хворі на коронавірус та інші можуть розраховувати на 50-100% від їх середньої заробітної плати:

50% середньої заробітної плати — особам, які мають страховий стаж до 3 років;

60% середньої заробітної плати — особам, які мають страховий стаж від 3 до 5 років;

70% середньої заробітної плати — особам, які мають страховий стаж від 5 до 8 років;

100% середньої заробітної плати — особам, які мають страховий стаж понад 8 років;

Перші 5 днів оплачує роботодавець, а решту Фонд соціального страхування.

Як отримати допомогу хворим на COVID-19?

Отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності доволі легко. Все, що потрібно це отримати лікарняний лист і занести його роботодавцю не пізніше 12 дня з моменту одужання. Це стосується не лише коронавірусу, але й інших захворювань чи травм.

Зазначимо, що кількість хворих в Україні постійно зростає. Станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 випадків зараження COVID-19. З них 239 летальних, 992 людини одужали. Найбільше хворих у Чернівецькій області та місті Києві.

Як отримати лікарняний лист?В Україні з квітня планували запровадити електронні лікарняні, однак вони досі не працюють. У Міністерстві охорони здоров’я затримку пояснили технічними проблемами, які виникли через поширення коронавірусу. Поки цього не сталося прийдеться йти до лікаря аби він видав паперовий лікарняний.



Коли електронні лікарняні таки запрацюють, лікарі будуть виписувати їх через веб-сервіс, використовуючи цифровий підпис. Раніше в уряді підрахували, що запуск електронних лікарняних дозволить державі зекономити приблизно 4 мільярди гривень на рік.

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Як отримати допомогу тим, хто не працює через карантин?

Багато компаній змушені скорочувати зарплати своїм працівникам або переводять їх на часткову зайнятість через карантин. Якщо відповідна установа чи підприємство були офіційно застраховані у Фонді державного страхування на випадок безробіття, то їх наймані працівники можуть розраховувати на допомогу.

Кабмін прийняв такі рішення:

у разі вимушеного скорочення через карантин допомога надається територіальними органами Центру зайнятості;

в інших випадках роботодавцем (крім осіб, що працюють за сумісництвом);

сума надається на строк скорочення діяльності плюс 30 днів після завершення карантину;

роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплат у разі сплати єдиного внеску протягом 6 місяців, що передують даті скорочення діяльності;

роботодавець не може розривати трудовий договір з працівником, якому виплачувалася допомога протягом періоду, що дорівнює періоду виплати.

За такою допомогою звертається роботодавець, а не працівники.

Робота яких підприємств заборонена під час карантину?

Під час карантину заборонили працювати розважальним центрам, салонам краси, кінотеатрам, закладам харчування (лише на вивіз), точкам продажу непродовольчих товарів, продуктовим ринкам, громадському транспорту та низці інших сфер.



Понад 270 тисяч ФОПів втратили роботу через карантин. Уряд звільнив їх від сплати ЄСВ, але вони продовжують сплачувати єдиний податок (за винятками деяких міст, де місцева влада звільнила їх від цього).

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Як отримати допомогу тим, хто втратив роботу?

Допомога по безробіттю становить від 1000 до 8408 гривень на місяць.

Зазвичай потрібно було звернутися до Центру зайнятості населення особисто. Але через карантин все перевели в онлайн-режим. Ця процедура доволі легка та швидка. Щоб стати на облік потрібно:

Вибрати центр зайнятості, в якому будете на обліку (районний, міський чи обласний). Обирайте поблизу вашого місця проживання, бо після карантину доведеться його відвідувати. Підготуйте дві заяви: про взяття на облік та призначення/відновлення виплати по безробіттю. Зразки можна завантажити тут. Необхідні відскановані документи потрібно відправити разом із фото на електронну пошту Центру зайнятості (в темі листа вкажіть: "Онлайн реєстрація та ваш ПІБ") Очікуйте підтвердження. Вам можуть надіслати електронний лист або подзвонити. Нарахування допомоги розпочнеться з першого дня, як вас оформлять.

Які документи потрібні?

Щоб стати облік потрібно надати відповідні документи:

- заява;

- паспорт громадянина України;

- облікова картка платника податків (ідентифікаційний код);

- трудова книжка або цивільноправовий договір;

- документ про освіту (диплом, свідоцтво, сертифікат і т.д.);

- військовий квиток із зазначенням дати взяття на облік (в разі необхідності);

- довідка з останнього місця роботи про розмір заробітної плати (потрібно, якщо страховий стаж за останні 12 місяців становить не менше пів року).

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Скільки українців стали безробітними через карантин?Наразі в Україні офіційно зареєстровано понад 400 тисяч безробітних, однак насправді ця цифра є набагато більшою. Щодня додається 6 тисяч безробітних. Прогнозують, що у 2020 році рівень безробіття складе 9,4%. Водночас нових вакансій майже нема. Це пов'язано з негативними прогнозами щодо майбутнього розвитку економіки. Насамперед роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину.



Безробіття в Україні / Інфографіка 24 каналу