Луценко і криза в США: про заяви ексгенпрокурора і його вплив на американські вибори

Ексгенпрокурор України Юрій Луценко опинився у центрі скандалу в США і, певною мірою, має відношення до можливої процедури імпічменту Дональду Трампу. Про неоднозначні заяви Луценка і наслідки його дій, – у матеріалі 24 каналу.

Луценко хотів залишитися в кріслі генпрокурора

У США все сильніше розгорається скандал навколо телефонної розмови Трампа і Зеленського. Нагадаємо, влітку глава Білого дому зазначив, що в рамках боротьби з корупцією непогано було б ГПУ розібратися у справі компанії Burisma, серед керівників якої син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена – Хантер і ексміністр екології часів Януковича – Микола Злочевський.

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Це було сприйнято демократами і Джо Байденом – головним конкурентом Трампа на майбутніх виборах президента – як використання президентом посадових важелів у власних політичних інтересах. Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, що може завершитися рішенням про імпічмент.

Як заявив у своїх свідченнях Конгресу колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, "криза навколо звинувачень Трампа у спробі тиску на Україну походить від заяв Луценка". Ексгенпрокурор України спілкувався із адвокатом Трампа – Руді Джуліані. Зокрема, у 2019 році Луценко заявляв про розслідування щодо Burisma. Крім того, ексгенпрокурор припускав можливий вплив України на вибори президента США у 2016-му – підігрування Гіларі Клінтон. Мовиться про оприлюднену "чорну касу" Партії регіонів, де фігурував керівник передвиборного штабу Трампа – Пол Манафорт. Американського політтехнолога, як відомо, засудили майже на вісім років у рамках розслідування втручання Росії у вибори США.



Заради крісла генпрокурора Луценко перекручував інформацію про розслідування / Фото Getty

Наразі Луценко виїхав до Лондону, а напередодні в інтерв’ю The Washington Post зазначив, що Хантер Байден не порушував законів України. Джуліані в Twitter написав про сліпі американські ЗМІ, що використовують прокурора, який корупційно закрив справи проти сина Байдена та його корумпованої компанії.

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Водночас Курт Волкер зауважив: спілкувався з Луценком і зрозумів, що ексгенпрокурор не викликає довіри і діє у власних інтересах. Зокрема, Луценко хотів подати себе як цінну для США особу, щоб Вашингтон виступив проти його усунення з посади новим урядом.

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Американське видання The New York Times зазначає: ексгенпрокурор спробував заморозити розслідування Україною незаконних дій Пола Манафорта. Також Луценко сподівався налагодити зв’язки з Джуліані. Цьому мав допомогти хід розслідування діяльності Джо Байдена і його сина Хантера.

Крах репутації Луценка

Як зауважує голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, заяви Луценка зайвий раз підтверджують цинічну кон'юнктурну форму поведінки політиканів, які виходять не з ціннісної позиції, а власних інтересів.

Треба було виконувати установку Порошенка, – Луценко відкривав або закривав кримінальну справу. Змінилася влада, і виникло бажання залишитися на посаді генпрокурора – Луценко почав підігравати американцям у справі Байдена. Як тільки стало очевидним, що він не залишиться генпрокурором, інтереси помінялися,

– зазначає Фесенко.



Юрій Луценко провалив усі важливі справи / Фото Getty

Політолог наголошує: зараз багато українських політиків потрапили в жорна американського конфлікту. Тому що в США не просто передвиборча боротьба, а серйозний конфлікт між республіканцями і демократами. У неї ледь не втягнули президента Володимира Зеленського.

Поїде чи ні Луценко на слухання в Конгрес США – для нього його дії і заяви – крах залишків репутації. Повернення до колишнього Луценка не буде. Він залишиться, як цинічний кон'юнктурний політик з минулого,

– вважає експерт.

Луценко повинен відповісти за свої дії

Виконавчий директор Центру протидії корупції Дар’я Каленюк зазначає: саме Луценко поставив крапку у справі Burisma. Луценко перекваліфікував її у справу проти бухгалтерки однієї з фірм Злочевського.

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Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін зазначає: через бажання залишитися в кріслі генпрокурора Луценко втягнув Україну в політичне протистояння республіканців і демократів. За такі речі треба відповідати.

Шкода, що в Україні відсутній чіткий механізм позбавлення громадянства. Луценко втягнув Україну в скандал між республіканцями і демократами. Це злочин проти держави. Правоохоронні органи повинні розслідувати діяльність Луценка і притягнути до відповідальності,

– переконаний Віталій Шабунін.

Як зазначає фахівець, за статтею про незаконне збагачення Луценка навряд чи можна притягнути до відповідальності. Поки не ухвалений новий закон. Відповідно, статки, які були набуті до вступу в силу закону про незаконне збагачення, не можуть бути предметом злочину.

А Володимир Фесенко взагалі сумнівається, що Луценка вдасться притягнути до кримінальної відповідальності. За його словами, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою ексгенпрокурором Луценком. Але поки йому не висувають звинувачень.



Правоохоронці зацікавилися діяльністю Юрія Луценка / Фото 24 каналу

До того ж, вважає експерт, проблема в тому, що деякі правоохоронні органи починають діяти за власною логікою. Особливо ДБР, керівник якого Роман Труба знаходиться під впливом колишнього чиновника Януковича – Андрія Портнова. Втім Фесенко не виключає, що в полі зору правоохоронців може з'явитися Луценко, як велика риба з недавнього минулого.

Щоб притягнути Луценка до відповідальності, потрібні серйозні звинувачення. Що стосується звинувачень у покриванні грального бізнесу, то, якщо Луценко і присутній, то, як молодший акціонер, щоб були дивіденди на життя. Але довести це дуже складно,

– зазначає Фесенко.

Крім того, додає він, Луценко вже сидів при Януковичі за натягнутими звинуваченнями. Якщо йому пред'являть якісь дрібні правопорушення, частково це сприйматиметься, як помста, а не реальна боротьба з корупцією. Фесенко не виключає, що Луценко зробив суттєві порушення, будучи генпрокурором.

Дії ексгенпрокурора Луценка стали ще одним підтвердженням високої корумпованості українських чиновників і генпрокуратури зокрема. Тому перед новою владою і новим генпрокурором Русланом Рябошапкою непросте завдання – провести реальне реформування прокуратури. Від цього залежить репутація України на міжнародній арені.