Наразі Львівщина офіційно перебуває у помаранчевій зоні. Однак обласна комісія з питань ТЕБ та НС з 31 січня ввела в регіоні обмеження червоного рівня епіднебезпеки.

До теми Вірус особливо вражає найменших: у Львові збільшують кількість ліжок для дітей з COVID-19

У Львові росте кількість хворих на коронавірус

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що станом на 1 лютого рівень госпіталізацій в міських лікарнях становить 31%. Однак протягом останніх тижнів у Львові спостерігають дуже високу динаміку поширення COVID-19 – від 1 до 2 тисяч підтверджених випадків за добу.

Також зараз є висока динаміка госпіталізації серед дітей. З початку пандемії ми ще не приймали дітей, але зараз маленькі пацієнти є у 2 медзакладах – Охматдит, де зараз лікуються 102 дитини, та дитяча лікарня на вулиці Орлика, де зараз є 96 пацієнтів,

– зауважив посадовець.

За словами Москаленка, також захворюваність зросла серед працівників сфер життєзабезпечення:

кількість хворих водіїв громадського транспорту підвищилась до 18%;

працівників підприємств водопостачання, теплопостачання та комунальних служб – до приблизно 12%.

На дистанційному навчанні перебувають 86% учнів початкової школи. Окрім цього, 9% дошкільнят наразі хворіють або перебувають на самоізоляції.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Цікаво Львівщина – один з лідерів за захворюваністю на COVID-19: медик пояснив причини

Які обмеження додалися у Львові

Зважаючи на такі високі показники захворюваності, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 1 лютого ухвалила низку рішень:

дозволити роботу закладам громадського харчування та непродовольчим ринкам за умови повної вакцинації чи негативного тесту як у працівників, так і у відвідувачів;

за умови повної вакцинації чи негативного тесту як у працівників, так і у відвідувачів; продовольчі ринки повинні працювати лише за умови повної вакцинації чи негативного тесту серед працівників;

повинні працювати лише за умови повної вакцинації чи негативного тесту серед працівників; заборонити роботу дитячих розважальних центрів ;

; дозволити проведення масових заходів та роботу розважальних закладів лише за умови й повної вакцинації, і негативного тесту на коронавірус.

Також влада вирішила збільшити кількість ліжкомісць у дитячій лікарні на вулиці Орлика зі 100 до 150.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу