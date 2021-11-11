Состояние ребенка – тяжелое. Правоохранители проводят расследование.

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Львовянин сбил 13-летнего парня

ДТП случилось примерно в 16:00 на трассе Киев – Чоп вблизи села Новый Милятин Золочевского района. Водитель Nissan Note, 50-летний львовянин, сбил 13-летнего жителя одного из сел Золочевщины. В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.

Во Львовском центре экстренной медпомощи в комментарии ZAXID.NET рассказали, что пострадавшего сначала отвезли в Бускую городскую больницу. Однако, поскольку школьник находился в тяжелом состоянии, затем его перевезли в реанимацию львовской детской больницы на улице Орлика. Там, в свою очередь, отметили, что у парня диагностировали черепно-мозговую травму и множественные переломы. Пострадавшего уже прооперировали. Сейчас медики проводят дополнительные обследования.

Смотрите видео с места ДТП:

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Водителю грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 8 лет за решеткой. Кроме этого львовянина могут лишить водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.



Школьника госпитализировали / Фото полиции Львовщины