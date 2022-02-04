Инцидент произошел в доме подсудимого. Мужчина убил юношей во время попойки.

Тема На Львовщине мужчина сказал, что зарубил 2 женщин, а они оказались живыми

Муж зарезал 2 парней

В начале марта 2018 года 48-летний мужчина пьянствовал дома вместе со своим сыном и его товарищем. Внезапно между ними возник конфликт. Злоумышленник схватился за нож и жестоко убил юношей.

На их телах обнаружили множественные ножевые ранения, в частности на участках грудной клетки, спины и шеи. Эксперты установили, что они умерли именно в результате них.

Стрыйский горрайонный суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве двух человек. Ему вынесли суровый приговор – пожизненное лишение свободы.

Кратко о последних подобных случаях на Львовщине