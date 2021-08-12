ДТП произошло примерно в 18:20. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения.

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Volkswagen влетел в КамАЗ

На трассе Сходница – Песочная около 18:20 водитель Volkswagen Golf, 49-летний житель одного из сел Дрогобычского района, выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с грузовиком КамАЗ, за рулем которого находился 47-летний житель Борислава.

В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир, 42-летний односельчанин, получили тяжелые травмы.

Пострадавшие погибли на месте происшествия.



Авария произошла на встречной полосе / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить точные причины и обстоятельства аварии.



Volkswagen влетел в КамАЗ / Фото полиции Львовщины



Пассажир и водитель легковушки смертельно травмировались / Фото полиции Львовщины



Пострадавшие погибли на месте аварии / Фото "Варта 1"



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото "Варта 1"