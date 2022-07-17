Про це музиканти повідомили у соцмережах. Інцидент трапився на площі Галицькій біля пам'ятника королю Данилу 15 лютого.

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Деталі ситуації

Під час виступу навколо гурту стояли слухачі. Ніхто не помітив, коли хтось вистрелив з пневматичної зброї. Поранення виявилось неважким й потерпілий не писав заяви до правоохоронців.

"Під час нашого чергового вуличного виступу сталась дуже неприємна ситуація, через що він вимушено перервався. У п'ятницю, 15 липня, приблизно о 20:15 невідома особа здійснила постріл з пневматичної зброї, влучивши в одного з учасників колективу. На щастя, з ним все гаразд, обійшлося легким пораненням, проте дуже неприємним", – написали музиканти.

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Камери нічого не зафіксували

За інформацією ZAXID.NET, на площі Галицькій така ситуація з музикантами стається вдруге. Однак поліції не вдається встановити винних.

У гурті розповіли, що вистрелили з боку дороги. Поранили трубача Тараса Ковальчука. Він зазначив, що спочатку не зрозумів, що трапилося.

Потім побачив під футболкою кров, тоді ми зупинили виступ. Куля пробила сорочку і футболку, але не застрягла в тілі. Було попадання в ребро, і куля відскочила. Від моменту пострілу пройшло 30 секунд, але з того боку вже нікого не було,

– сказав хлопець.

Колеги перев'язали рану та викликали поліцію. Менеджер та один з музикантів гурту Юрій Кучма розповів, що правоохоронці встановлювали, звідки вистрелив. Також намагалися з'ясувати, чи є камери відеоспостереження. Однак вони не фіксували саме цю частину площу.

"Приблизний напрям – з боку пішохідного переходу. Це міг бути як будинок через дорогу, так могли з машини стріляти або підійти впритул. Як на мене, це схоже на "воздушку". Але міг бути й пневматичний пістолет", – розповідає Кучма.

Дотримуються правил

У поліції зазначили, що Тарас Ковальчук відмовився писати заяву, тому вони не зареєстрували кримінального провадження.

"Ми не писали заяву через те, що не бачили, хто це зробив, тому можна шукати вітра в полі. Я підозрюю, що це може бути хтось з місцевих. Бо в п'ятницю в нас стріляли, а наступного дня, в суботу, до нас викликали поліцію, ніби ми заголосно граємо", – пояснив Кучма.

Музиканти наголосили, що до них ніколи раніше не викликали правоохоронців. Запевнили, що дотримуються часових норм, закінчують вуличні концерти о 21:50 та не використовують підсилювальної апаратури.

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