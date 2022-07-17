Об этом музыканты сообщили в соцсетях. Инцидент произошел на площади Галицкой возле памятника королю Даниилу 15 февраля.

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Детали ситуации

Во время выступления вокруг группы стояли слушатели. Никто не заметил, когда кто-то выстрелил из пневматического оружия. Ранение оказалось нетрудным и потерпевший не писал заявления правоохранителям.

"Во время нашего очередного уличного выступления произошла очень неприятная ситуация, из-за чего он вынужденно прервался. В пятницу, 15 июля, примерно в 20:15 неизвестный произвел выстрел из пневматического оружия, попав в одного из участников коллектива. К счастью, с им все хорошо, обошлось легким ранением, однако очень неприятным", – написали музыканты.

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Камеры ничего не зафиксировали

По информации ZAXID.NET, на площади Галицкой такая ситуация с музыкантами происходит во второй раз. Однако полиции не удается установить виновных.

В группе рассказали, что выстрелили со стороны дороги. Ранили трубача Тараса Ковальчука. Он отметил, что сначала не понял, что произошло.

Затем увидел под футболкой кровь, тогда мы остановили выступление. Пуля пробила рубашку и футболку, но не застряла в теле. Было попадание в ребро, и пуля отпрянула. С момента выстрела прошло 30 секунд, но с той стороны уже никого не было,

– сказал парень.

Коллеги перевязали рану и вызвали полицию. Менеджер и один из музыкантов группы Юрий Кучма рассказал, что правоохранители устанавливали, откуда выстрелил. Также пытались выяснить, есть ли камеры видеонаблюдения. Однако они не фиксировали именно эту часть площади.

"Приблизительное направление – со стороны пешеходного перехода. Это могло быть как дом через дорогу, так могли из машины стрелять или подойти вплотную. По-моему, это похоже на "воздушку". Но могло быть и пневматический пистолет", – рассказывает Кучма.

Соблюдают правила

В полиции отметили, что Тарас Ковальчук отказался писать заявление, поэтому они не зарегистрировали уголовное производство.

"Мы не писали заявление из-за того, что не видели, кто это сделал, поэтому можно искать ветра в поле. Я подозреваю, что это может быть кто-то из местных. Потому что в пятницу в нас стреляли, а на следующий день, в субботу, к нам вызвали полицию, будто мы громко играем", – объяснил Кучма.

Музыканты подчеркнули, что к ним никогда раньше не вызывали правоохранителей. Заверили, что соблюдают временные нормы, заканчивают уличные концерты в 21:50 и не используют усилительную аппаратуру.

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