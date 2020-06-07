Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що за два роки технології забезпечать відсутність катувань в українських тюрмах.

Малюська наголосив, що ставлення до в'язнів у тюрмах дійсно погане. Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Малюська пояснив, що тюрми умовно поділяються на:

"чорні", які контролюються криміналітетом;

"червоні", контрольовані адміністрацією.

За словами Малюськи, деякі заяви про катування можуть бути пов’язані саме з протистоянням кримінального світу та адміністрації тюрем.

До них (в'язнів – 24 канал) дійсно погане ставлення, їх погано годують або у них складні умови. Те ж саме і зворотно відбувається. Якщо засуджені кричать, що їх катують, іноді це може бути не тому, що їх реально катують, а тому, що вони хочуть змінити владу в колонії,

– розповів міністр.

Водночас він наголосив, що мовиться про реальних злочинців. А це не зовсім ті люди, які будуть завжди боротися за добро і говорити правду.

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Для протидії садистів Малюська планує застосувати бодікамери на додачу до відеоспостереження, бо останні не записують розмови і їх можуть вимкнути з «технічних причин».

Зараз вже технологічні засоби є настільки гарні, що я можу з впевненістю сказати, що роки за два технології забезпечать нам відсутність катувань,

– сказав Малюська.

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