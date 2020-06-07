Министр юстиции Денис Малюська заявил, что за два года технологии обеспечат отсутствие пыток в украинских тюрьмах.

Малюська подчеркнул, что отношение к заключенным в тюрьмах действительно плохое. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Малюська объяснил, что тюрьмы условно делятся на:

"черные", которые контролируются криминалитетом;

"красные", контролируемые администрацией.

По словам Малюськи, некоторые заявления о пытках могут быть связаны именно с противостоянием криминального мира и администрации тюрем.

К ним (заключенных – 24 канал) действительно плохое отношение, их плохо кормят или у них сложные условия. То же самое и обратно происходит. Если осужденные кричат, что их пытают, иногда это может быть не потому, что их реально пытают, а потому, что они хотят сменить власть в колонии,

– рассказал министр.

В то же время он отметил, что речь идет о реальных преступниках. А это не совсем те люди, которые будут всегда бороться за добро и говорить правду.

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Для противодействия садистам Малюска планирует применить бодикамеры в придачу к видеонаблюдению, потому что последние не записывают разговоры и их могут выключить по "техническим причинам".

Сейчас уже технологические средства настолько хороши, что я могу с уверенностью сказать, что года за два технологии обеспечат нам отсутствие пыток,

– сказал Малюська.

Обратите внимание! В мае Минюст объявил об открытии платных камер в украинских СИЗО. Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что против таких камер, так как это дискриминация.