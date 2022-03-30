Міністерство оборони України повідомило про черговий жахливий злочин окупантів проти людяності. За нього винуваті обов'язково повинні відповідати.

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Росіяни ґвалтували жінку на очах у її сина

У Маріуполі російські окупанти кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її 6-річного сина,

– повідомили у міністерстві.

На жаль, вона померла від ран. А волосся її маленького сина посивіло.

У Міноборони наголосили, що це не фільм жахів. Зґвалтування, насильство, вбивства – ось що означає "російський світ".

Зауважимо, раніше заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко розповіла, що з початку війни українські правоохоронці отримують повідомлення про вчинення російськими військовими насильницьких злочинів, зокрема статевих, проти мирних жителів. У перехоплених захисниками розмовах, окупанти навіть вихваляються такими "подвигами".

Одному із гвалтівників вже підписали підозру. Та це лише початок.

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