Масове вбивство на Житомирщині: яку версію повинне перевірити слідство

Те, що восьмеро чоловіків регулярно приїжджали на Житомирщину рибалити, напивались, наїдались і лягали спати, геть не означає, що це наслідок гарних стосунків з господарем угіддя.

Про це не прийнято говорити, але в України все ще існує явище, коли місцевий прокурор, начальник поліції, голова податкової, ДСНС та інших органів держвлади, які можуть притягати до відповідальності, відвідують місцеві ресторани безоплатно.

Зверніть увагу! Бійня на Житомирщині: ким насправді були жертви масового вбивства

Ресторани їх терпляче частують, офіціанти посміхаються і роблять вигляд, що страшенно раді бачити гостя.

Історії про здирників

Знаю від власників ресторанів декілька таких історій. Одна особливо запам'яталась. Коли ще була санепідемстанція (здирники, яких хочуть знову повернути) і регулярно перевіряла заклади громадського харчування, то крім конвертів з грошима, які вони брали завжди, вони ще й на всі свята та власні дні народження всією компанією приходили в один київський ресторанчик і їли безкоштовно. Це були лише жінки і історія прикметна тим, що вони приходили десь опівдні та замовляли не менше трьох підходів. Тобто їли, сиділи, йшли в туалет і знову їли, сиділи… і так аж до ночі.