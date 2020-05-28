Масове вбивство на Житомирщині: яку версію повинне перевірити слідство
Те, що восьмеро чоловіків регулярно приїжджали на Житомирщину рибалити, напивались, наїдались і лягали спати, геть не означає, що це наслідок гарних стосунків з господарем угіддя.
Про це не прийнято говорити, але в України все ще існує явище, коли місцевий прокурор, начальник поліції, голова податкової, ДСНС та інших органів держвлади, які можуть притягати до відповідальності, відвідують місцеві ресторани безоплатно.
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Ресторани їх терпляче частують, офіціанти посміхаються і роблять вигляд, що страшенно раді бачити гостя.
Історії про здирників
Знаю від власників ресторанів декілька таких історій. Одна особливо запам'яталась. Коли ще була санепідемстанція (здирники, яких хочуть знову повернути) і регулярно перевіряла заклади громадського харчування, то крім конвертів з грошима, які вони брали завжди, вони ще й на всі свята та власні дні народження всією компанією приходили в один київський ресторанчик і їли безкоштовно. Це були лише жінки і історія прикметна тим, що вони приходили десь опівдні та замовляли не менше трьох підходів. Тобто їли, сиділи, йшли в туалет і знову їли, сиділи… і так аж до ночі.
Ще я знаю від власника одного мисливського угіддя з рестораном, озером, сауною та будиночками для ночівлі, що до нього теж їздять регулярно такі гості. Гості з Києва, високі чини… розслабляються в нього з усіма атрибутами гулянки, ну ви розумієте.
А ще так "на халяву" люблять відпочивати люди, які збирають чи вимагають данину з підприємців. Данину зараз беруть не лише грошима, а й послугами, товарами, харчами. Людина, яка цим здирництвом займається, може на такі об'єкти приводити друзів на пиятику і друзі можуть не знати про передісторію їхнього банкету – просто запросив друг, він "розрахувався".
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Прикро, але так зване "кришування" все ще існує.
Так от, те, що восьмеро чоловіків регулярно приїжджали на Житомирщину рибалити, напивались, наїдались і лягали спати, геть не означає, що це наслідок гарних стосунків з господарем угіддя. Могло бути все, що завгодно. Слідство мусить розглянути всі версії і дуже сподіваюсь на якнайшвидше розслідування.
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