Масове отруєння дітей у Черкасах: у лікарні залишаються 6 осіб

В обласній лікарні Черкас після отруєння невідомою речовиною на шкільній лінійці залишається п’ятеро дітей та один викладач. Решту потерпілих вже виписали, проте вони перебуватимуть під наглядом лікарів в амбулаторних умовах.

Про це повідомляє прес-служба Черкаської обласної державної адміністрації.

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З обласної лікарні виписали вже майже всіх учнів – потерпілих внаслідок надзвичайної ситуації, що трапилась минулого тижня у Черкаській школі № 8. Натепер у медичному закладі лишається п’ятеро дітей та один викладач,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан хворих, які залишаються у лікарні, наразі задовільний. Водночас всі виписані пацієнти перебуватимуть під наглядом лікарів в амбулаторних умовах.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих.



11 школярів опинились в реанімації у стані середньої тяжкості, проте 9 травня дітям покращало і їх перевели до звичайних палат. З понеділка, 14 травня, у черкаській школі №8, де 8 травня на ранковій лінійці знепритомніли близько 30 дітей, відновили навчальний процес.