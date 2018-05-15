Массовое отравление детей в Черкассах: в больнице остаются 6 человек

В областной больнице Черкасс после отравления неизвестным веществом на школьной линейке остаются пятеро детей и один преподаватель. Остальных пострадавших уже выписали, однако они будут находиться под наблюдением врачей в амбулаторных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной государственной администрации.

Читайте также: В Министерстве образования хотят запретить школьные линейки

Из областной больницы выписали уже почти всех учеников – пострадавших вследствие чрезвычайной ситуации, которая случилась на прошлой неделе в Черкасской школе № 8. На данный момент в медицинском учреждении остаются пятеро детей и один преподаватель,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние больных, которые остаются в больнице, сейчас удовлетворительное. В то же время все выписанные пациенты будут находиться под наблюдением врачей в амбулаторных условиях.

Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителей, однако позже количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых.

11 школьников оказались в реанимации в состоянии средней тяжести, однако 9 мая детям улучшилось, и их перевели в обычные палаты. С понедельника, 14 мая, в черкасской школе №8, где 8 мая на утренней линейке потеряли сознание около 30 детей, возобновили учебный процесс.