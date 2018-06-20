Матір кримського політв’язня Примова оголосила голодування: у жінки є серйозна інвалідність

Матір кримського політв’язня, фігуранта "справи Хізб-ут Тахрір" Нурі Примова – Раіме Примова оголосила голодування. Жінка написала заяву в Управління ФСБ Росії по Криму з вимогою обміняти її сина.

Про це повідомляє громадська організація "Кримська солідарність".

У ФСБ відповіли, що на звернення Примової нададуть відповідь протягом місяця.

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За інформацією громадської організації, Раіме Примова має інвалідність 2-ї групи. Жінка має лише одну нирку, також у неї діагностували захворювання печінки.

"Я хочу врятувати свого сина, хочу, аби його також включили у списки на обмін. Більше не можу чекати", – сказала матір політв’язня.

Хто такий Нурі Примов? Житель Севастополя. У січні 2015 року його арештували та звинуватили в організації діяльності "Хізб-ут Тахрір" – групи, яку Росія визнала терористичною організацією. У вересні 2016 року в анексованому Криму Примова засудили до 5 років колонії.