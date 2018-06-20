Мать крымского политзаключенного Примова объявила голодовку: у женщины серьезная инвалидность

Мать крымского политзаключенного, фигуранта "дела Хизб-ут Тахрир" Нури Примова, Раиме Примова объявила голодовку. Женщина написала заявление в Управление ФСБ России по Крыму с требованием обменять ее сына.

Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность".

В ФСБ ответили, что на обращение Примовой предоставят ответ в течение месяца.

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По информации общественной организации, у Раиме Примовой инвалидность 2-й группы. У женщины только одна почка, также у нее диагностировали заболевание печени.

"Я хочу спасти своего сына, хочу, чтобы его также включили в списки на обмен. Больше не могу ждать", – сказала мать политзаключенного.

Кто такой Нури Примов?

Житель Севастополя. В январе 2015 года его арестовали и обвинили в организации деятельности "Хизб-ут Тахрир" – группы, которую Россия признала террористической организацией. В сентябре 2016 года в аннексированном Крыму Примова приговорили к 5 годам колонии.