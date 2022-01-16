Добова статистика щеплень
За добу 15 січня в Україні 39 769 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 13 043 людини. Другу дозу – 18 760 людей.
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Натомість додаткову дозу отримали 214 людей, бустерну – 7 752 людини.
Щеплення проводилось 411 мобільними бригадами з імунізації, 2 423 пунктами щеплення та 436 центрами вакцинації населення.
Загальна статистика
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 985 043 людини, з них:
- отримали першу дозу – 14 985 041 людина;
- дві дози – 14 259 590 людей;
- отримали додаткову дозу – 9 512 людей;
- бустерну – 94 948 людей.
Загалом провели 29 349 091 щеплення.
Які препарати обирали українці:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 507 566,
- Coronavac – 4 848 246,
- AstraZeneca – 1 628 549,
- Moderna – 1 492 815,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу