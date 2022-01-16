Добова статистика щеплень

​​За добу 15 січня в Україні 39 769 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 13 043 людини. Другу дозу – 18 760 людей.

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Натомість додаткову дозу отримали 214 людей, бустерну – 7 752 людини.

Щеплення проводилось 411 мобільними бригадами з імунізації, 2 423 пунктами щеплення та 436 центрами вакцинації населення.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 985 043 людини, з них:

  • отримали першу дозу – 14 985 041 людина;
  • дві дози – 14 259 590 людей;
  • отримали додаткову дозу – 9 512 людей;
  • бустерну – 94 948 людей.

Загалом провели 29 349 091 щеплення.

Які препарати обирали українці:

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 507 566,
  • Coronavac – 4 848 246,
  • AstraZeneca – 1 628 549,
  • Moderna – 1 492 815,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Додаткова доза вакцини
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу

Бустерна доза

Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

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