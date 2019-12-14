Майже 2 тонни наркотиків знайшли в аеропорту Стамбула: фото

Під час спецоперації в аеропорту Стамбула правоохоронці виявили рекордний обсяг наркотиків – 1700 кілограмів.

За інформацією Укрінформ, наразі походження знахідки та особу отримувача встановлюють.

До слова: З Росії в ЄС намагалися вивезти рекордну партію сигарет: фото

Знахідка була у вантажному терміналі летовища. Що цікаво, це найбільша партія наркотичних речовин, яку коли-небудь знаходили в аеропорту Стамбула.



Рекордну партію кокаїну знайшли в аеропорту Стамбула



Наркотики вагою майже 2 тонни

До слова, подібна ситуація сталась у Польщі. Там працівники поліції та митної служби виявили наркотиків на 1850 кілограм. Їхня вартість оцінюється в понад 500 мільйонів доларів. Це найбільша контрабандна партія кокаїну за останні 30 років.