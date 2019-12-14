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      Почти 2 тонны наркотиков нашли в аэропорту Стамбула: фото

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      Почти 2 тонны наркотиков нашли в аэропорту Стамбула / inostranno.ru

      Во время спецоперации в аэропорту Стамбула стражи порядка обнаружили рекордный объем наркотиков – 1700 килограмм.

      По информации Укринформ, пока происхождение находки и личность получателя устанавливается.

      К слову: Из России в ЕС пытались вывезти рекордную партию сигарет: фото

      Находка была в грузовом терминале аэропорта. Что интересно, это самая крупная партия наркотических веществ, которую когда-либо находили в аэропорту Стамбула.

      О каких именно наркотических веществах говорится, также не уточняется.

      наркотики стамбул
      Рекордную партию кокаина нашли в аэропорту Стамбул​а

      стамбул наркотики
      Наркотики весом почти 2 тонны

      К слову, подобная ситуация произошла в Польше. Там работники полиции и таможенной службы обнаружили наркотиков на 1850 килограмм. Их стоимость оценивается в более 500 миллионов долларов. Это крупнейшая контрабандная партия кокаина за последние 30 лет.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Турции Наркотики Пошлина
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