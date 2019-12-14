Почти 2 тонны наркотиков нашли в аэропорту Стамбула: фото
Во время спецоперации в аэропорту Стамбула стражи порядка обнаружили рекордный объем наркотиков – 1700 килограмм.
По информации Укринформ, пока происхождение находки и личность получателя устанавливается.
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Находка была в грузовом терминале аэропорта. Что интересно, это самая крупная партия наркотических веществ, которую когда-либо находили в аэропорту Стамбула.
О каких именно наркотических веществах говорится, также не уточняется.
Рекордную партию кокаина нашли в аэропорту Стамбула
Наркотики весом почти 2 тонны
К слову, подобная ситуация произошла в Польше. Там работники полиции и таможенной службы обнаружили наркотиков на 1850 килограмм. Их стоимость оценивается в более 500 миллионов долларов. Это крупнейшая контрабандная партия кокаина за последние 30 лет.