Тому мережа аптек "Подорожник" терміново шукає фармацевтів, які могли б працювати у багатьох містах України. Зголошуватись просять, зокрема, фармацевтів-переселенців та студентів.

До теми Тепер в аптеках можуть працювати студенти-медики: що ще нового в доступі до ліків в Україні

МОЗ дозволило брати на роботу працівників за спрощеною процедурою. У мережі "Подорожник" сьогодні працює 1144 аптеки, але кадрів дуже бракує. У столиці стоять закриті аптеки з товаром, а ліків не вистачає як населенню, так і ЗСУ.

Нам терміново треба поповнити штат фармацевтів. Адже і товар є, і гроші є, а працювати немає кому,

– сказала Ольга Гречко, керівник служби зовнішніх комунікацій "Аптека Подорожник", "БАМ", "Ощад Аптека".

Тож мережа запрошує долучитись до фармоборони нашої країни разом із аптеками "Подорожник", "БАМ" та "Ощад".

Нам необхідні фармацевти в багатьох містах України. Наші аптеки працюють і будуть працювати до перемоги! Ми працевлаштуємо кожного за спрощеною системою. Зараз ви дуже потрібні людям! Якщо ви фармацевт і втратили роботу через переміщення територією України з гарячих точок і хочете працювати далі за фахом, або ще тільки навчаєтеся на фармацевта і у вас є бажання допомагати людям – телефонуйте,

– додала Ольга Гречко.

Перелік міст, які потребують працівників:

1. Київ, Чернігів – Ксенія Бец – 067 317 07 66;

2. Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернівці – Тетяна Самойлюк – 067 357 79 86;

3. Тернопіль, Рівне – Іванна Короць – 067 657 36 37;

4. Запоріжжя – Юлія Рибалко – 099 914 76 38;

5. Львів – Лілія Адлер – 067 696 38 15;

6. Житомир, Вінниця – Наталія Паламарчук – 068 296 12 25;

7. Кропивницький – Ірина Журенко – 099 711 60 59;

8. Миколаїв, Одеса – Юлія Маркевич – 067 740 31 95;

9. Харків, Суми – Юлія Логвінова – 098 167 63 66.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Зверніть увагу – Маріуполь після бомбардування: дивіться відео