Вранці у п'ятницю був застрелений відомий громадський діяч Дем'ян Ганул. За даними місцевих ЗМІ, у чоловіка вистрілили двічі, передає 24 Канал.

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В Одесі вбили активіста

У мережі поширили відео моменту вбивства Ганула. На кадрах видно, як активіст лежить поранений на землі. Нападник підходить до нього і стріляє прямо в голову.

Момент вбивства активіста: дивіться відео +18

Увага! Чутливі кадри!

Вбивство сталося у центрі міста за півтора квартали від управління СБУ. Це місце, де зазвичай перебуває багато людей. За словами свідків, пролунало кілька пострілів, один із яких був у голову. Перехожі викликали швидку, але врятувати чоловіка не вдалося.

Нагадаємо, що вбивця втік з місця злочину. Його активно шукають. Очільник МВС Ігор Клименко взяв розслідування резонансного вбивства під власний контроль. За словами міністра, слідство має конкретні зачіпки. Поліція тим часом відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, вчиненого на замовлення.