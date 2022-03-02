Діти втілюють свої переживання на папері, де зображена не весна і радісні дні, а ситуація України.

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Зворушливі малюнки дітей з Івано-Франківська

Так, діти з Івано-Франківська створили свої шедеври, в яких закликають до миру.

Такі малюнки є символом віри у перемогу і довгоочікуваний мир на українській землі,

– йдеться у повідомленні.

Вони щодня чекають вдома на маму й тата і вірять у закінченні війни.



Діти створили зворушливі малюнки / Фото з фейсбуку МВС України



Діти з Івано-Франківська створили зворушливі малюнки / Фото з фейсбуку МВС України



Зворушливі малюнки дітей з Івано-Франківська / Фото з фейсбуку МВС України

Повний текст допису МВС України у Фейсбук:

Ми не хочемо війни: діти з Івано-Франківська закликають до миру

Такі малюнки є символом віри у перемогу і довгоочікуваний мир на українській землі.

Діти правоохоронців щодня чекають дома тата чи маму і з надією вірять у закінчення війни.

Свої переживання втілюють на папері та обіймах з найріднішими. Звісно, на малюнках наших діток повинна б бути весна і радісні дні. Та ми впевнені, що такі дні уже зовсім близько і обов'язково з Україною в серці.

Пам'ятаймо, в єдності наша сила.

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