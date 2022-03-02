Дети олицетворяют свои переживания на бумаге, где изображена не весна и радостные дни, а ситуация Украины.

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Трогательные рисунки детей из Ивано-Франковска

Да, дети из Ивано-Франковска создали свои шедевры, в которых призывают к миру.

Такие рисунки являются символом веры в победу и долгожданный мир на украинской земле,

– говорится в сообщении.

Они каждый день ждут дома маму и папу и верят в окончание войны.



Дети создали трогательные рисунки / Фото из фейсбука МВД Украины



Дети из Ивано-Франковска создали трогательные рисунки / Фото из фейсбука МВД Украины



Трогательные рисунки детей из Ивано-Франковска / Фото из фейсбука МВД Украины

Полный текст сообщения МВД Украины в Фейсбуке:

Мы не хотим войны: дети из Ивано-Франковска призывают к миру

Такие рисунки – символ веры в победу и долгожданный мир на украинской земле.

Дети правоохранителей каждый день ждут дома папу или маму и с надеждой верят в окончание войны.

Свои переживания олицетворяют на бумаге и объятиях с самыми родными. Конечно, на рисунках наших деток должна быть весна и радостные дни. Но мы уверены, что такие дни совсем близко и обязательно с Украиной в сердце.

Помните, в единстве наша сила.