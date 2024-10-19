Зазначимо, що у 2022 році почалася хвиля загадкових смертей серед керівників енергетичних компаній Росії. Всього лиш за 15 місяців там зафіксували гибель близько 40 російських топменеджерів, бізнесменів та управлінців.

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Загибель Михайла Рогачова

Російські ЗМІ повідомляють, що у суботу тіло колишнього топменеджера компанії "ЮКОС" Михайла Рогачова виявили біля під'їзду його будинку на Протопопівському провулку в Москві. Зазначається, що він має травми, характерні для падіння з висоти. Чоловік помер на місці.

Причина та обставини смерті з'ясовуються. Правоохоронці зазначають, що загиблий залишив передсмертну записку. Наразі вивченням її вмісту займаються слідчі. Попередня версія – самогубство.

ЗМІ пишуть, що останні роки 64-річний Рогачов сильно мучився від сильного болю, викликаного онкологією.

Смерті топменеджерів нафтових компаній

Зазначимо, що це вже далеко не перший випадок загадкових смертей топменеджерів російських компанії. За данними ЗМІ, за період з початку 2022-го по квітень 2023 року у Росії сталося щонайменше 40 таких випадків. Надалі такі смерті не припинилися.

Так, у червні 2024 року у Росії знайшли мертвим колишнього топменеджера компанії "Трансаеро" Сєргєя Бихала. Тіло чоловіка лежало у квартирі тиждень. Ймовірно, чоловік помер через відмову нирок.

Зокрема, за дивних обставин загинуло принаймні 4 менеджери "Лукойлу" – Віталій Робертус (причина невідома), Равіль Маганов (випав з вікна, офіційна версія – смерть від "важкої хвороби"), Олександр Субботін та Володимир Некрасов (гостра серцева недостатність).