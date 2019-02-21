Місцева ТЕЦ отруює людей вже 7 років: на Черкащині сажею вкрило вулиці міста

У Смілі, що на Черкащині, люди задихаються від викидів з місцевої ТЕЦ. Підприємство 7 років тому перейшло на опалення дровами, але відповідного очищувального обладнання так і не встановили. Через це уся сажа засипає місто, а найбільше потерпають люди в радіусі кілометра навколо підприємства.

Сажею вкриті усі вулиці та подвір’я у Смілі, а трава після відлиги взагалі почорніла за тиждень.

Читайте також: На Черкащині збудують сонячну електростанцію

В районі 500-700 метрів по діаметру навколо ТЕЦ містяни навіть не відчиняють вікна, а випраний одяг сушать у квартирах. Медики кажуть: дорослі ризикують своїм здоров'ям, а дітям забрудненим повітрям взагалі дихати заборонено.



Сажа вкрила вулиці міста

Сім років тому підприємство перейшло із вугілля на дерев'яну тріску. Люди постійно зверталися до керівництва підприємства з проханням удосконалити систему фільтрації, але отримують лише обіцянки.

Екоінспеція уже декілька разів перевіряла та штрафувала ТЕЦ, але вдосконалювати устаткування керівництво підприємства не поспішає.

Зафіксовано гранично допустиму концентрацію речовини. Підприємство і посадовці були притягнені до відповідальності і їх не раз штрафували, дану проблему можна вирішити шляхом модернізації газово-очисного обладнання,

– відповів заступник начальника Державної екологічної інспекції Сергій Поліщук.

Обурені люди уже не мають сил терпіти. І прийшли до воріт ТЕЦ, щоб дізнатися де ж обіцяне нове обладнання. Та на місці дирекції не виявилось і по телефону говорити не захотіли.

Читайте також: Нове еколихо: в окупованому Криму через засолення ґрунтів гинуть дерева

Доки керівництво дбає лише про прибуток і не чує прохань людей – у повітря вилітає сажа. Тим часом люди готують чергові звернення до екологів та влади з надією що цього разу їх таки почують.