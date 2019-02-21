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      Місцева ТЕЦ отруює людей вже 7 років: на Черкащині сажею вкрило вулиці міста

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      У Смілі, що на Черкащині, люди задихаються від викидів з місцевої ТЕЦ. Підприємство 7 років тому перейшло на опалення дровами, але відповідного очищувального обладнання так і не встановили. Через це уся сажа засипає місто, а найбільше потерпають люди в радіусі кілометра навколо підприємства.

      Сажею вкриті усі вулиці та подвір’я у Смілі, а трава після відлиги взагалі почорніла за тиждень.

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      В районі 500-700 метрів по діаметру навколо ТЕЦ містяни навіть не відчиняють вікна, а випраний одяг сушать у квартирах. Медики кажуть: дорослі ризикують своїм здоров'ям, а дітям забрудненим повітрям взагалі дихати заборонено.

      Сажа вкрила вулиці міста
      Сажа вкрила вулиці міста

      Сім років тому підприємство перейшло із вугілля на дерев'яну тріску. Люди постійно зверталися до керівництва підприємства з проханням удосконалити систему фільтрації, але отримують лише обіцянки.

      Екоінспеція уже декілька разів перевіряла та штрафувала ТЕЦ, але вдосконалювати устаткування керівництво підприємства не поспішає.

      Зафіксовано гранично допустиму концентрацію речовини. Підприємство і посадовці були притягнені до відповідальності і їх не раз штрафували, дану проблему можна вирішити шляхом модернізації газово-очисного обладнання,
      – відповів заступник начальника Державної екологічної інспекції Сергій Поліщук.

      Обурені люди уже не мають сил терпіти. І прийшли до воріт ТЕЦ, щоб дізнатися де ж обіцяне нове обладнання. Та на місці дирекції не виявилось і по телефону говорити не захотіли.

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      Доки керівництво дбає лише про прибуток і не чує прохань людей – у повітря вилітає сажа. Тим часом люди готують чергові звернення до екологів та влади з надією що цього разу їх таки почують.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Черкас Екологія
      Джерело: 24 канал
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