Про такий випадок, зокрема, стало відомо з перехоплення української розвідки. Як погоджується на аудіозаписі сам окупант, стріляються його побратими, бо все дістало, не витягують психологічно.

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Про сім'ю самогубця подбав командир

При цьому своїй співбесідниці у телефонній розмові він заявив, що на території України так загарбники живуть своїм життям.

Так, своїм життям живемо. Ось, хтось стріляється. Уже ось голову пацан прострілив сам собі. Так. Прийшов з наряду, автомат взяв, голову розх*ярив і все,

– заявив він.

І хоч самогубець про власну сім'ю не подумав, про це подбав його командир, який смерть окупанта записав як загибель у бою. Усе тому, що у такому разі рідні загарбника зможуть отримати 5 мільйонів рублів. При цьому варто зазначити, що, ймовірно, для отримання "гробових" їм доведеться попотіти, адже всім відомо, як насправді матерям та вдовам компенсують на Росії загибель рідних.

За такий вчинок російський окупант назвав командира "хорошим" і "справедливим мужиком". Однак тоді абсолютно не зрозуміло, що "хороший чоловік" забув у чужій країні, у якій зовсім інакше "дбає" про сім'ї чужого народу.

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Померти рекомендують навіть російські психіатри

На початку березня стало відомо, що до смерті підштовхують на Росії навіть ті, хто мав би допомагати людям з суїцидальними думками. Там кваліфікований психіатр з 15-річним стажем Павло Бесчастнов порадив хлопцю "наблизити День Перемоги", аби не вмирати просто так. І це при тому, що пацієнт на тлі останніх потрясінь у світі задумав самогубство.

Тож щоб не стати "черговим безглуздим трупом", замість кваліфікованої допомоги "фахівець" запропонував хлопцю піти воювати в Україні. Адже тоді буцімто його клієнт хоча б помре "з користю для справи" заради перемоги.

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