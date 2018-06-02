Моторошна ДТП на Житомирщині: в результаті наїзду автівки загинув 13-річний велосипедист

1 червня поблизу села Березівці на Житомирщині водій автомобіля "Фольксваген Транспортер" збив неповнолітнього велосипедиста. Підліток загинув на місці.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Житомирській області.

Читайте також: У Рівному авто з представниками ЗМІ потрапило в смертельну ДТП: фото

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Фольксваген Транспортер", 45-річний житель Пулинського району Житомирщини, рухаючись у напрямку Рівного у крайній лівій смузі здійснив наїзд на велосипедиста, який перетинав проїздну частину дороги поза межами пішохідного переходу,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від отриманих травм підліток загинув на місці події.

Наразі триває з'ясування причин та обставин події у рамках відкритого кримінального провадження.