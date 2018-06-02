Жуткое ДТП на Житомирщине: в результате наезда автомобиля погиб 13-летний велосипедист
1 июня вблизи села Березовка на Житомирщине водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Подросток погиб на месте.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области.
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По предварительной информации, водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер", 45-летний житель Пулинского района Житомирской области, двигаясь в направлении Ровно по крайней левой полосе, совершил наезд на велосипедиста, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что от полученных травм подросток погиб на месте происшествия.
Сейчас продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках открытого уголовного производства.