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Жуткое ДТП на Житомирщине: в результате наезда автомобиля погиб 13-летний велосипедист

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В жутком ДТП на Житомирщине погиб несовершеннолетний велосипедист
В жутком ДТП на Житомирщине погиб несовершеннолетний велосипедист / veloturist.org.ua

1 июня вблизи села Березовка на Житомирщине водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Подросток погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области.

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По предварительной информации, водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер", 45-летний житель Пулинского района Житомирской области, двигаясь в направлении Ровно по крайней левой полосе, совершил наезд на велосипедиста, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных травм подросток погиб на месте происшествия.

Сейчас продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках открытого уголовного производства.

Теги: Полиция Жертвы Дети Новости Житомира Аварии и ДТП Новости Украины
Источник: 24 канал
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