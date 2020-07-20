За останнього "найновішого" міністра Степанова у МОЗ почали повертатися "старі" обличчя. В прямому сенсі – дореволюційні. Автори тих схем, які до революції колись і призвели.

Більше про темне минуле працівників МОЗ – читайте в розслідуванні "Наші гроші" від Bihus.info на 24 каналі.

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Ігор Іващенко – замміністра з євроінтеграції – зустрічає гуманітарні медвантажі. а важливу і відповідальну посаду відкритий конкурс не проводили. Іващенку просто одного дня подзвонили з приймальні Степанова і просто запросили на співбесіду. Чому подзвонили саме йому – незрозуміло, але він запевняє – його ніхто не лобіював.

"Я розумію до чого ви говорите, я не думаю, що мене хтось радив, це виключно було історія комунікації і спілкування з міністром", – сказав Ігор Іващенко.

При цьому сам же одразу визнав – до свого призначення зі Степановим бачився аж двічі в житті: один з них – на відкритті найбільшого в країні центру гемодіалізу в Одесі влітку 2017 року. І ще раз – по цій же темі. Що такого особливого побачив міністр в Іващенку? Лише за 2 зустрічі? 3 роки тому?



Відкриття лікарні в Одесі, позаду – Ігор Іващенко / Скриншот з програми

Офіційна біографія

Офіційна біографія Іващенка на сайті міністерства – проста і коротка. Вчився, вчився, вчився, викладав там де вчився. Працював лише в одній компанії, зате фармацевтичній. Професійний кадр із досвідом у галузі. От тільки в офіційній біографії замміністра забули добрячу половину його трудового шляху. А ота половина – найцікавіша.



Ігор Іващенко / Фото МОЗ

Іващенко займався закупівлями Богатирьової

Хоч про це і не пишуть, але Іващенко раніше вже працював у МОЗ. Наголос на "у", тому що працював він у приміщення міністерства, але не на міністерство. В часи президента Януковича і міністра Богатирьової. Тоді євроінтеграцією в МОЗ і не пахло. Навпаки, тут консервували рідну допотопну корупцію. Наприклад, замість дешевих ліків напряму від світових виробників, міністерство цементувало монополію і покривало схематоз українських дилерів.

І саме легендарними закупівлями Богатирьової займався сьогоднішній євроінтегратор Іващенко.

Що відомо про Богатирьову – читайте тут.

"Група, до якої входив зокрема й Іващенко, щодня перебували в МОЗ, як на постійній роботі", – згадує експерт з питань громадського здоров’я, член робочих груп МОЗ (2012 – 2014 років) Володимир Курпіта.

Володимир Курпіта у ті роки був членом кількох робочих груп у МОЗ, тож у міністерстві бував часто і прекрасно пам'ятає, як на початку 2013 року в МОЗ сформувався неофіційний тендерний офіс Романа Богачова.

"Це хлопці, які навчалися у нього, з якими він створив цю команду. І він якби привів їх з собою як високоосвічених, вони там мали певні знання в менеджменті, системному аналізі", – розповів Курпіта.



Володимир Курпіта / Скриншот з програми

Команда, включно з Іващенком, оселилася в МОЗ не офіційно. Однак сиділа у найвищих кабінетах міністерства. Наприклад, у кабінеті Дмитра Підтуркіна – радника Богатирьової. Він також займався закупівлями.

"Підтуркін міг сказати комусь із хлопців там "принеси мені довідку" чи шось таке. Це були технічні люди, вони абсолютно точно мали доступ до важливої інформації і були такими собі аналітиками, частиною цієї команди", – пояснила нардепка, виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Ольга Стефанишина.

Ще раз. У карколомних тендерах МОЗу того часу – Богачов і Підтуркін – по суті ключові фігури. Іващенко працював на їхній добробут не тільки неофіційно в міністерстві, але й офіційно у бізнесі. Хоча про це в його біографії теж ані слова.



Роман Богачов / Скриншот з програми

Більше про приховані факти з біографії Іващенка та інші "зашквари" МОЗ – дивіться у відео програми "Наші гроші".