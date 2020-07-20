При последнем, "самом новом", министре Степанове, в Минздрав начали возвращаться "старые" лица. В прямом смысле – дореволюционные. Авторы тех схем, которые до революции когда-то и привели.

Больше о темном прошлом работников Минздрава – читайте в расследовании "Наші гроші" от Bihus.info на 24 канале.

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Игорь Иващенко – замминистра по евроинтеграции – встречает гуманитарные медгрузы, а на важную и ответственную должность открытый конкурс не проводили. Иващенко просто однажды позвонили из приемной Степанова и просто пригласили на собеседование. Почему позвонили именно ему – непонятно, но он уверяет – его никто не лоббировал.

"Я понимаю к чему вы говорите, я не думаю, что меня кто-то советовал, это было исключительно история коммуникации и общение с министром", – сказал Игорь Иващенко.

При этом сам же сразу признал – до своего назначения со Степановым виделся дважды в жизни: один из них – на открытии крупнейшего в стране центра гемодиализа в Одессе летом 2017 года. И еще раз – по этой же теме. Что такого особенного увидел министр в Иващенко? Только за 2 встречи? 3 года назад?

Открытие больницы в Одессе, позади – Игорь Иващенко / Скриншот из программы

Официальная биография

Официальная биография Иващенко на сайте министерства – простая и короткая. Учился, учился, учился, преподавал там, где учился. Работал только в одной компании, зато фармацевтической. Профессиональный кадр с опытом в отрасли. Вот только в официальной биографии замминистра забыли хорошую половину его трудового пути. А эта половина – самая интересная.

Игорь Иващенко / Фото МЗ

Иващенко занимался закупками Богатыревой

Хоть об этом и не пишут, но Иващенко ранее уже работал в Минздраве. Акцент на "в", потому что работал он в помещении министерства, но не на Министерство. Во времена президента Януковича и министра Богатыревой. Тогда евроинтеграцией в Минздраве и не пахло. Наоборот, здесь консервировали родную допотопную коррупцию. Например, вместо дешевых лекарств напрямую от мировых производителей, министерство цементировало монополию и покрывало схематоз украинских дилеров.

И именно легендарными закупками Богатыревой занимался сегодняшний евроинтегратор Иващенко.

Что известно о Богатыревой – читайте здесь.

"Группа, в которую входил в том числе и Иващенко, ежедневно находились в Минздраве, как на постоянной работе", – вспоминает эксперт по вопросам общественного здоровья, член рабочих групп МЗ (2012 – 2014 годов) Владимир Курпита.

Владимир Курпита в те годы был членом нескольких рабочих групп в МЗ, поэтому в министерстве бывал часто и прекрасно помнит, как в начале 2013 года в Минздраве сформировался неофициальный тендерный офис Романа Богачева.

"Это ребята, которые учились у него, с которыми он создал эту команду. И он бы привел их с собой как высокообразованных, они там имели определенные знания в менеджменте, системном анализе", – рассказал Курпита.

Владимир Курпита / Скриншот из программы

Команда, включая Иващенко, поселилась в Минздраве не официально. Однако сидела в высших кабинетах министерства. Например, в кабинете Дмитрия Пидтуркина – советника Богатыревой. Он также занимался закупками.

"Пидтуркин мог сказать кому-то из ребят там "принеси мне справку" или что-то такое. Это были технические люди, они абсолютно точно имели доступа к важной информации и были такими себе аналитиками, частью этой команды", – пояснила нардеп, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина.

Еще раз. В сногсшибательных тендерах Минздрава того времени – Богачев и Пидтуркин – по сути ключевые фигуры. Иващенко работал на их благосостояние не только неофициально в министерстве, но и официально в бизнесе. Хотя об этом в его биографии тоже ни слова.



Роман Богачев / Скриншот программы

Больше о скрытых фактах из биографии Иващенко и другие "зашквары" Минздрава – смотрите в видео программы "Наші гроші".