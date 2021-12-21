На платформі бізнес отримає нові можливості доступу до іноземних ринків. Презентував проєкт міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До речі Зеленський хоче розширити старі й підписати нові угоди про зону вільної торгівлі

Переваги платформи

За словами Кулеби, NAZOVNI створить нові економічні можливості для українського бізнесу в світі, допоможе збільшити експорт та залучити нові іноземні інвестиції та технології в Україну.

Це новий рівень взаємодії держави та бізнесу,

– наголосив міністр.

Лише за декілька кліків компанії зможуть отримати послуги МЗС та 131 дипломатичної установи для просування товарів за кордоном.

Як долучитись до NAZOVNI

Для цього потрібно зареєструватися на платформі та створити заявку. Дипломати її перевірять.

Після цього МЗС допоможе знайти актуальні напрями для кожного окремого ринку та точки взаємовигідної співпраці. Також ознайомлять з економічним паспортом країни та перевірять ділових партнерів.

Крім того, компанії зможуть отримати консультацію щодо роботи за кордоном та взяти участь у виставках і бізнес-місіях.

Презентація платформи, дивіться відео: