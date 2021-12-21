На платформе бизнес получит новые возможности доступа к иностранным рынкам. Представил проект министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Преимущества платформы
По словам Кулебы, NAZOVNI создаст новые экономические возможности для украинского бизнеса в мире, поможет увеличить экспорт и привлечь новые иностранные инвестиции и технологии в Украину.
Это новый уровень взаимодействия государства и бизнеса,
– подчеркнул министр.
Только за несколько кликов компании смогут получить услуги МИД и 131 дипломатического учреждения для продвижения товаров за границей.
Как присоединиться к NAZOVNI
Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе и создать заявку. Дипломаты ее проверят.
После этого МИД поможет найти актуальные направления для каждого отдельного рынка и точки взаимовыгодного сотрудничества. Также ознакомят с экономическим паспортом страны и проверят деловых партнеров.
Кроме того, компании смогут получить консультацию касательно работы за границей и принять участие в выставках и бизнес-миссиях.
Презентация платформы, смотрите видео: