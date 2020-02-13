На Донбасі затримали п'яного бойовика-наркомана: що про нього відомо

Напередодні на Донбасі українським військовим вдалося затримати проросійського бойовика. Чоловік перебував у стані наркотичного та алкогольного сп’яніння.

Як повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил, затримала проросійського найманця одна з мотопіхотних бригад. Сталося це 12 лютого у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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Ім’я затриманого – Ста..енко Владислав Русланович. Він народився 11 квітня 1995 року та був рядовим. Також відомо, що чоловік проходив службу на посаді навідника-оператора в підрозділах так званого першого армійського корпусу. З собою бойовик мав адресну довідку та сумку з особистими речами.

Зараз його опитують співробітники відповідних органів зі складу операції Об'єднаних сил. Зокрема, він дає свідчення про чисельні злочини окупантів на Донбасі.

До слова, напередодні у Росії за запитом України затримали бойовика, що на Донбасі мав позивний «Чорний Ленін». Також він був активним учасником "антимайдану".

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