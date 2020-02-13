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      На Донбассе задержали пьяного боевика-наркомана: что о нем известно

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      На Донбассе задержали пророссийского боевика, который проходил службу в должности наводчика-оператора / Пресс-центр Объединенных сил

      Накануне на Донбассе украинским военным удалось задержать пророссийского боевика. Мужчина находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

      Как сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, задержала пророссийского наемника одна из мотопехотных бригад. Произошло это 12 февраля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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      Имя задержанного – Ста..енко Владислав Русланович. Он родился 11 апреля 1995 года и был рядовым. Также известно, что мужчина проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях так называемого первого армейского корпуса. С собой боевик имел адресную справку и сумку с личными вещами.

      Сейчас его допрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил. В частности, он дает показания о многочисленных преступлениях оккупантов на Донбассе.

      К слову, накануне в России по запросу Украины задержали боевика, который на Донбассе имел позывной "Черный Ленин". Также он был активным участником "антимайдана".

      Какой сейчас является ситуация на Донбассе: Несмотря на новые договоренности в Минске, оккупанты не прекращают обстрел

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Наркотики Алкоголь Пророссийские боевики
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