На Донеччині під час руху загорівся шкільний автобус із дітьми

У селищі міського типу Нікольське Донецької області під час руху спалахнув шкільний автобус.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Донецькій області.

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Зазначається, що на момент займання в автобусі знаходилося 6 школярів та 1 водій. Рятувальники негайно прибули на місце події та встигли вчасно евакуювати пасажирів. Постраждалих немає.

"Під час руху загорівся шкільний автобус неподалік від 100-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Нікольське. Чергові відділення за хвилину були вже на місці події та приступили до гасіння пожежі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 21 травня внаслідок обстрілу бойовиками Торецька був пошкоджений Центр соціально-психологічної реабілітації, де перебували 28 дітей.Торецьке відділення поліцій отримало повідомлення від директора Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Торецька. У повідомленні йшлося про те, що під час обстрілу о 06:20 було пошкоджено вікна будівлі центру. Прес-служба поліції повідомляє, що постраждалих немає.