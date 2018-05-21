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В Донецкой области во время движения загорелся школьный автобус с детьми

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В Донецкой области во время движения загорелся школьный автобус с детьми
В Донецкой области во время движения загорелся школьный автобус с детьми / Пресс-служба ГСЧС

В поселке Никольское Донецкой области во время движения загорелся школьный автобус.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

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Отмечается, что на момент возгорания в автобусе находилось 6 школьников и 1 водитель. Спасатели немедленно прибыли на место происшествия и успели вовремя эвакуировать пассажиров. Пострадавших нет.

"Во время движения загорелся школьный автобус недалеко от 100-ой Государственной пожарно-спасательной части пгт Никольское. Дежурные отделения за минуту были уже на месте происшествия и приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 21 мая в результате обстрела боевиками Торецка был поврежден Центр социально-психологической реабилитации, где находились 28 детей. Торецкое отделение полиций получило сообщение от директора Центра социально-психологической реабилитации детей Торецка. В сообщении говорилось о том, что во время обстрела в 06:20 были повреждены окна здания центра. Пресс-служба полиции сообщает, что пострадавших нет.

Теги: Новости Украины Дети Пожар Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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