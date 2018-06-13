На Миколаївщині неповнолітній хлопець напоїв горілкою 7-річну сестру

У вівторок, 12 червня, до Новобузівського відділу поліції в Миколаївській області надійшло повідомлення із місцевої лікарні про госпіталізацію 10-річного хлопчика та 7-річної дівчинки з підозрою на алкогольне отруєння.

Про це повідомила прес-служба ГУ НП в Миколаївській області.

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За словами працівників поліції, діти залишилися вдома самі, а батьки в той час пасли сільську худобу. Ввечері того ж дня батько зателефонував 10-річному хлопчику та попросив піти до сусіда і придбати йому пляшку горілки.

Купивши оковитої, брат із сестрою вирішили спробувати алкоголь. Діти запевняють, що зробили лише по одному ковтку, решту рідини – вилили.

Будучи вдома, діти почали себе дивно поводити та галасувати, що і привернуло увагу сусідів, які викликали швидку допомогу. Лікарі одразу госпіталізували неповнолітніх. Наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує,

– повідомили у прес-службі.

Слідчим розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 304 КК України (Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність), санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Наразі відносно батьків вирішується питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків з виховання та нагляду за дітьми. Також вирішується питання щодо притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності чоловіка, який продав алкоголь неповнолітнім.

Нагадаємо, у Сумах жителька Луганщини у стані алкогольного сп'яніння зачинилась у квартирі із 4-річним сином своєї подруги та погрожувала відтяти дитині голову.