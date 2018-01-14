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На околиці Москви загорівся автобус зі школярами, після чого в'їхав у авто: відео

15:30, сьогодні 864 Читать новость на русском
Пожежа у Москві
Пожежа у Москві / РИА Новости

Екскурсійний автобус з понад 20 дітьми загорівся на Волгоградському проспекті, після чого він в'їхав у Volkswagen.

У мережі опублікували відео автобусу, який зіхав на узбіччя. З вікон йде полум'я, а в небо піднімається стовп диму, передає "Ехо Москви".

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"На цьому автобусі група дітей імовірно з підмосковного Литкаріно прямувала в столичну садибу Діда Мороза в Кузьмінках. У салоні було понад 20 людей. НП сталася на Волгоградському проспекті, приблизно в шестистах метрах від резиденції казкового персонажа", – йдеться у повідомленні.

У Головному управлінні по забезпеченню безпеки дорожнього руху МВС Росії уточнили, що автобус був не рейсовим, а екскурсійним. За непідтвердженими даними, в автобуса вибухнуло колесо і пневморесор. Діти встигли вийти до того, як почалася пожежа.

Автобус встигли загасити, але він встиг сильно обгоріти.

Теги: Пожежа Новини Росії Москва Діти Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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