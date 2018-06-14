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Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Прикарпатті батько героїчно врятував трьох дітей з води ціною власного життя

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Рятувальники досі не знайшли тіло чоловіка
Рятувальники досі не знайшли тіло чоловіка / uzhgorod.net.ua

13 червня на Прикарпатті в Дністрі втопився житель Івано-Франківська. Чоловік рятував власних дітей, які почали тонути. Разом із дружиною йому вдалося витягнути їх із бурхливої річки, проте, сам чоловік не зміг врятуватися.

Про це інформує прес-служба управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

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Попередньо встановлено, що під час відпочинку 3 дітей почали топитись у Дністрі. Цей громадянин спільно з дружиною рушили на їх порятунок. Він, виштовхуючи дітей з глибини, передав їх дружині, сам пірнувши під воду і більше не випливав. Жінка самостійно витягнула дітей на берег,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тіло чоловіка водолази не змогли виявити у воді. Вони продовжують пошуки потонулого 14 червня.

Нагадаємо, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій оприлюднили моторошні дані про кількість людей, які потонуло за перші п'ять днів червня. Аж 24 людини потонули за ці дні, троє із них – діти.

Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Діти
Джерело: 24 канал
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