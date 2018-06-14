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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Прикарпатье отец героически спас троих детей из воды ценой собственной жизни

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Спасатели до сих пор не нашли тело мужчины
Спасатели до сих пор не нашли тело мужчины / uzhgorod.net.ua

13 июня на Прикарпатье в Днестре утонул житель Ивано-Франковска. Мужчина спасал своих детей, которые начали тонуть. Вместе с женой ему удалось вытащить их из бурной реки, однако, сам мужчина не смог спастись.

Об этом сообщает пресс-служба управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

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Предварительно установлено, что во время отдыха 3 детей начали топиться в Днестре. Этот гражданин совместно с женой отправились на их спасение. Он, выталкивая детей из глубины, передал их жене, сам нырнул под воду и больше не выплывал. Женщина самостоятельно вытащила детей на берег,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что тело мужчины водолазы не смогли выявить в воде. Они продолжают поиски утонувшего 14 июня.

Напомним, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовали жуткие данные о количестве людей, которые утонули за первые пять дней июня. До 24 человека утонули за эти дни, трое из них – дети.

Теги: Новости Украины Дети Новости Ивано-Франковска
Источник: 24 канал
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