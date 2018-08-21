На Сумщині поліція та СБУ виявили та знищили велику плантацію коноплі

Рослини були добре "замаскована" в центрі кукурудзяного поля. Там працівники поліції нарахували більш ніж 6,5 тисячі рослин на загальну суму 700 тисяч гривень. Правоохоронці знищили виявлену коноплю і наразі встановлюють особу "аграрія".

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Сумської області.

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Зазначається, що про плантацію конопель правоохоронцям повідомили місцеві аграрії, які внаслідок чергового огляду одного з ланів засіяного кукурудзою, виявили латку з насадженнями конопель.

Працівники поліції разом з оперативниками Служби безпеки України вирушили за вказаною адресою та за допомогою квадрокоптера підтвердили інформацію про плантацію незаконних рослин посеред кукурудзяного поля.

Незаконний посів коноплі виявили біля села Ігорівка Буринського району. За нашими підрахунками, між насадженнями кукурудзи було посіяно понад шість з половиною тисяч кущів коноплі. Рослини вирвали та знищили. Тепер ми вживаємо заходів, аби встановити власника забороненого посіву,

– повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Буринського відділення поліції Сергій Кудрявський.



Правоохоронці виявили та знищили коноплі на 700 тисяч гривень

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).