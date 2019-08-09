На території Київської школи виявили труп іноземця

У Києві на території одній із шкіл знайшли тіло латвійця. Поліція вважає, що чоловіка вбили.

Інцидент трапився 9-го серпня у Голосіївському районі Києва, про це повідомляє УНН.

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Тіло належить громадянину Латвії, 1964-го року народження. На голові були сліди від сильних ударів. Правоохоронці вважають, що удари навмисно зроблені тупим предметом.

Зараз поліція встановлює мету перебування іноземця у столиці та з'ясовує обставини вбивства. Розпочато досудове розслідування за умисне вбивство.