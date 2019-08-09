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      На території Київської школи виявили труп іноземця

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      У києві знайшли тіло іноземця на території школи
      У києві знайшли тіло іноземця на території школи / Днепр Час

      У Києві на території одній із шкіл знайшли тіло латвійця. Поліція вважає, що чоловіка вбили.

      Інцидент трапився 9-го серпня у Голосіївському районі Києва, про це повідомляє УНН

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      Тіло належить громадянину Латвії, 1964-го року народження. На голові були сліди від сильних ударів. Правоохоронці вважають, що удари навмисно зроблені тупим предметом.

      Зараз поліція встановлює мету перебування іноземця у столиці та з'ясовує обставини вбивства. Розпочато досудове розслідування за умисне вбивство.

      хроніка кримінальних подій
      blog_ava
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      Теги: Кримінал
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