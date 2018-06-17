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Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Закарпатті троє дітей вчинили наругу над могилами

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На Закарпатті троє дітей перекинули мармурові вази, квіти, лампадки на сільському кладовищі
На Закарпатті троє дітей перекинули мармурові вази, квіти, лампадки на сільському кладовищі / Фото прес-служби поліції

На Закарпатті троє дітей перекинули мармурові вази, квіти, лампадки на сільському кладовищі. Інцидент стався у селі Буковинка Мукачівського району.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"Троє місцевих дітей, віком 7 та 8 років бавились без нагляду дорослих на кладовищі. Діти зізнались, що це вони перекинули мармурові вази з пам’ятника та розкидали вінки і лампадки на могилах", – розповіли про деталі у поліції.

За даним фактом у поліції розпочали розслідування за ч.1 ст. 297 Кримінального кодексу України, тобто наруга над могилою.

Однак, кримінальне провадження буде закрите через недосягнення віку дітей, причетних до вчиненого. З батьками малолітніх школярів у поліції проведуть профілактичні бесіди та притягнуть їх до адміністративної відповідальності за невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.


Троє дітей перекинули мармурові вази, квіти, лампадки на сільському кладовищі

Діти зізнались, що це вони перекинули мармурові вази з пам’ятника та розкидали вінки і лампадки на могилах

Теги: Новини України Діти Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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