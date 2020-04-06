На Закарпатті заразився COVID-19 завідувач поліклініки: його мати – перша жертва коронавірусу
Перша смерть від коронавірусу сталася й на Закарпатті. В Іршаві померла 71-річна жінка. Згодом у її сина, завідувача поліклінічним відділенням Іршавської районної лікарні, також виявили COVID-19.
Перша жертва коронавірусу на Закарпатті: деталі
За даними місцевого журналіста Віталія Глаголи, 71-річна жінка померла вночі проти 6 квітня. У неї діагностували коронавірус, і останні кілька днів вона перебувала на апараті штучної вентиляції легенів. Цю інформацію Глаголі підтвердив головний лікар Іршавської районної лікарні Сергій Караслай.
Ще один гучний випадок В Ужгороді понад 20 медиків відправили на самоізоляцію через контакт з хворими на COVID-19
Інфікований син-лікар
Глагола з посиланням на джерела додає, що померла є мамою завідувача поліклінічного відділення Іршавської районної лікарні. У чоловіка також виявили коронавірус.
Зараз у всіх лікарів, які з ним контактували, братимуть мазки для ПЛР-тестування, а весь персонал поліклінічного відділення протестують експрес-тестами. Востаннє медики контактували із померлою хворою 8 днів тому.
До речі На Закарпатті виписали з лікарні першу пацієнтку з коронавірусом
Важливо! Згідно з даними МОЗ, станом на ранок 6 квітня на Закарпатті підвтердили 35 випадків зараження коронавірусом. Загалом в Україні – 1319 хворих. На жаль, 38 людей померли. Щоправда, 28 пацієнтам вдалося одужати. Поки Миколаївська область залишається єдиною, де не виявили жодного випадку захворювання на COVID-19.
Коротко про різницю між експрес-тестом і тестом ПЛР / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
У Польщі розповіли, коли чекають на пік епідемії коронавірусусьогодні , 15:13
-
З якими документами можна виходити з дому під час карантину: пояснення адвокатасьогодні , 15:27
-
Фінляндія планує чартером забрати українців для роботи на поляхсьогодні , 14:27
-
Михайло Тітов "Мультик": що відомо про кримінального авторитета з Миколаєвасьогодні , 16:40
-
У Запоріжжі закрили острів Хортицю, але громадський транспорт працюєсьогодні , 13:50
-
Кількість оштрафованих за порушення карантину перевищує число хворих на коронавіруссьогодні , 16:38