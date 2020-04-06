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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Закарпатті заразився COVID-19 завідувач поліклініки: його мати – перша жертва коронавірусу

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      На Закарпатті померла перша людина від коронавірусу: її син лікар також заразився / "Громадське"

      Перша смерть від коронавірусу сталася й на Закарпатті. В Іршаві померла 71-річна жінка. Згодом у її сина, завідувача поліклінічним відділенням Іршавської районної лікарні, також виявили COVID-19.

      Перша жертва коронавірусу на Закарпатті: деталі

      За даними місцевого журналіста Віталія Глаголи, 71-річна жінка померла вночі проти 6 квітня. У неї діагностували коронавірус, і останні кілька днів вона перебувала на апараті штучної вентиляції легенів. Цю інформацію Глаголі підтвердив головний лікар Іршавської районної лікарні Сергій Караслай.

      Ще один гучний випадок В Ужгороді понад 20 медиків відправили на самоізоляцію через контакт з хворими на COVID-19

      Інфікований син-лікар

      Глагола з посиланням на джерела додає, що померла є мамою завідувача поліклінічного відділення Іршавської районної лікарні. У чоловіка також виявили коронавірус.

      Зараз у всіх лікарів, які з ним контактували, братимуть мазки для ПЛР-тестування, а весь персонал поліклінічного відділення протестують експрес-тестами. Востаннє медики контактували із померлою хворою 8 днів тому.

      До речі На Закарпатті виписали з лікарні першу пацієнтку з коронавірусом

      Важливо! Згідно з даними МОЗ, станом на ранок 6 квітня на Закарпатті підвтердили 35 випадків зараження коронавірусом. Загалом в Україні – 1319 хворих. На жаль, 38 людей померли. Щоправда, 28 пацієнтам вдалося одужати. Поки Миколаївська область залишається єдиною, де не виявили жодного випадку захворювання на COVID-19.

      Тести
      Коротко про різницю між експрес-тестом і тестом ПЛР / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Лікарня Медицина Новини Закарпаття
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