На Запоріжжі шкільний автобус переслідували озброєні чоловіки

На Запоріжжі двоє озброєних чоловіків переслідували шкільний автобус з дітьми. Чоловіки, за словами очевидців, перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Інцидент стався 3 квітня близько 7:30 ранку у селі Малишівка Широківської об'єднаної територіальної громади, що на Запоріжжі. Діти, що чекали на шкільний автобус, помітили двох чоловіків, які намагались зламати замок магазину поруч зупинки.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці в Facebook Широківської ОТГ.

Діти дочекались шкільного автобуса, зайшли у нього, а зловмисники сіли в автомобіль і почали переслідувати автобус. У салоні шкільного автобуса, крім водія, було 13 дітей, 2 вчителя і мама однієї дитини. Невідомі в авто намагались зупинити автобус, демонструючи з вікна предмет, схожий на пістолет. Але водій автобуса не зупинився, і на одному з поворотів зміг відірватись від переслідувачів,

– йдеться у повідомленні.

Під час переслідування учням вдалося повідомити про погоню поліції та назвати номер автомобіля.

За кілька годин поліцейські знайшли схоже за описом авто на виїзді з Широкого, а двох його пасажирів затримали. У салоні машини було знайдено предмет, схожий на пістолет, а самі чоловіки, за словами очевидців затримання, перебували у стані алкогольного сп'яніння.



У поліції області поки що інцидент не коментують, адже встановлюються всі обставини.