Надто довго готував сендвіч: у Парижі відвідувач застрелив офіціанта через неквапливість

Інцидент трапився на околицях французької столиці, у муніципалітеті Нуазі-ле-Гран. Відвідувач місцевої піцерії втратив самовладнання, бо йому начебто довго готували сендвіч. Він дістав зброю, вистрілив в офіціанта та втік.

Стрілянина сталася пізно ввечері 16 серпня, зараз справа на особливому контролі у правоохоронців. Про це інформує BBC.

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Бригади "швидкої" намагалися врятувати 28-річного офіціанта, але їм не вдалося цього зробити. Хлопець загинув від вогнепального поранення у плече.

Його колеги по роботі кажуть: відвідувач розізлився через те, що нібито довго чекав на замовлення – сендвіч.

Вбивство шокувало місцевих продавців та власників ресторанчиків. Вони кажуть: раніше такого у цій місцевості не було. Деякі мешканці, однак, кажуть, що нещодавно в муніципалітеті, що за 15 кілометрів від Парижа, стався сплеск злочинності.

Це дуже сумно. Це – тихий ресторан, без жодних проблем. Він просто відкрився кілька місяців тому,

– розповіла про заклад, де сталося вбивство, місцева мешканка.