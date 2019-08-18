16:35
18 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Позашлюбний син Брежнєва. Єдине горе Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      19:38, 17 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Провальні дні Порошенка. Гламурний День Незалежності
      Вєсті.UA
      17:46, 17 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Надто довго готував сендвіч: у Парижі відвідувач застрелив офіціанта через неквапливість

      547 Читать новость на русском
      Місце, де сталося цинічне вбивство
      Місце, де сталося цинічне вбивство / AFP

      Інцидент трапився на околицях французької столиці, у муніципалітеті Нуазі-ле-Гран. Відвідувач місцевої піцерії втратив самовладнання, бо йому начебто довго готували сендвіч. Він дістав зброю, вистрілив в офіціанта та втік.

      Стрілянина сталася пізно ввечері 16 серпня, зараз справа на особливому контролі у правоохоронців. Про це інформує BBC.

      Дивіться також: Страшна різанина у Каліфорнії: чоловік із мачете розгулював містом і вбивав людей – фото, відео

      Бригади "швидкої" намагалися врятувати 28-річного офіціанта, але їм не вдалося цього зробити. Хлопець загинув від вогнепального поранення у плече.

      Його колеги по роботі кажуть: відвідувач розізлився через те, що нібито довго чекав на замовлення – сендвіч.

      Вбивство шокувало місцевих продавців та власників ресторанчиків. Вони кажуть: раніше такого у цій місцевості не було. Деякі мешканці, однак, кажуть, що нещодавно в муніципалітеті, що за 15 кілометрів від Парижа, стався сплеск злочинності.

      Це дуже сумно. Це – тихий ресторан, без жодних проблем. Він просто відкрився кілька місяців тому,
       – розповіла про заклад, де сталося вбивство, місцева мешканка.

      blog_ava
      Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви
      сьогодні
      11124
      Теги: Кримінальні новини Новини Франції Зброя Стрілянина
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как ввести в эксплуатацию частный дом: 3 шага
      сьогодні , 16:00 Как ввести в эксплуатацию частный дом: 3 шага
      Лев Парцхаладзе 174
      Трагедії, звитяги і парадокси авдіївської "промки"
      сьогодні , 12:00 Трагедії, звитяги і парадокси авдіївської "промки"
      Володимир Патола
      Путинский План Победы, или Реванш за гибель Советского Союза
      сьогодні , 08:40 Путинский План Победы, или Реванш за гибель Советского Союза
      Андрій Піонтковський 2981
      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
      сьогодні , 03:45 В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
      10784
      Жизнь в "освобожденном" Харцызске: горы мусора, а виновных нет
      17 серпня , 22:00 Жизнь в "освобожденном" Харцызске: горы мусора, а виновных нет
      Фашик Донецький
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук