Нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький хоче, щоб Міністерство інфраструктури повернуло стару систему дозвільних документів на газ для авто. Робить він це в інтересах бізнесу, пов’язаного з Росією, стверджують автори журналістського розслідування.

Повернути стару систему дозвільних документів на газ для авто Куницький вимагає в інтересах так званої "Української газомоторної асоціації", співзасновником якої була компанія з офшорним корінням, повідомляє "Слідство Інфо". Сам Куницький стверджує, що нова система сертифікації автомобілів на газі – це лише корупційна схема.

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Чому запровадили нову систему сертифікації авто на газі

З кінця 2019 року для того, щоб узаконити газобалонние обладнання (ГБО) на авто потрібно пройти додаткову перевірку в центрі сертифікації. Коштує така процедура приблизно 2 – 3 тисячі гривень, а зробити її можна за день.

Раніше документи на обладнання могли отримати в людини, яка безпосередньо встановлює ГБО на авто за кілька сотень гривень.

Були випадки, коли через неякісно встановлену систему ГБО загорялись автомобілі.

Через це у Мінінфраструктури вирішили запровадити систему сертифікації. Інші документи сервісні центри МВС не приймають.

У міністерстві кажуть, що нова вимога зробить транспорт на газу безпечнішим.

Яке відношення до цього має Куницький

Згідно з даними розслідування журналістів, проти нової системи сертифікації виступає "Українська газомоторна асоціація". Там вважають, що система є корупційною схемою і монополізацією ринку. Ідеї асоціації підтримав нардеп Куницький.

Спочатку Куницький звернувся до Мінінфраструктури з вимогою повернути стару систему.

Потім він кілька разів записував відео, на яких також вимагав скасувати систему сертифікації у глави Мінінфраструктури Владислава Криклія.

Зрештою, нардеп ініціював, щоб Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти посадовців міністерства щодо можливих зловживань у цьому питанні.

Що відомо про компанію, в чиїх інтересах нібито діє Куницький

Засновником "Української газомоторної асоціації" є фірма "Лайт Сервіс Україна". Власником вказано юридичну особу з Сейшельських островів. Керує асоціацією Степан Ашраф’ян, який тісно пов’язаний з родиною харківських підприємців Костанян та їхнім бізнесом, який стосується ГБО. Костанян спільно зі своїм батьком володіє компанією "Ефкас-2", яка працює під брендом Kosta Gas. Компанія займається продажем, встановленням та обслуговуванням ГБО не лише в Україні, але й у Росії. Компанія Kosta Gas наприкінці 2014 року брала участь у російській виставці газобалонного обладнання GasSuf у Москві. На той час Росія вже окупувала Крим і розпочала збройну агресію на сході України. Участь у виставці брав особисто Костанян. У коментарі "Слідству.Інфо" Костанян заявив, що зараз зв'язок із Ашраф’яном не підтримує і до діяльності "Української газомоторної асоціації" не причетний. Він також сказав, що зараз бізнесу в Росії немає. Хоча на офіційному сайті компанії Kosta Gas вказано, що фірма продає ГБО в тому числі і в Росії.

Нацполіція відкрила справу проти фірми "Лайт Сервіс Україна". Як з’ясувалось, компанія видавала документи на авто за підписом її колишнього керівника, який запевнив правоохоронців, що нічого насправді не підписував. У справі вказали, що за 2019 рік за документами фірми перереєстрували майже тисячу авто.