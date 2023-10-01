Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про низький рівень дисципліни в російській армії. Подробицями він поділився в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Як "розважаються" загарбники

Штупун припустив, що росіяни можуть спробувати якось насолити ЗСУ 1 жовтня. Адже сьогодні наша держава відзначає День захисників і захисниць України.

Ворог намагається йти вперед. Мабуть, думає, що наші воїни якось святкують або вживають алкоголь, як це робить російська армія,

– зауважив Штупун.

Він заявив, окупанти розпивають алкоголь прямо в окопах на передовій. Також, за даними розвідки, загарбники вживають на фронті наркотики, у тому числі важкі. За словами речника, вживання наркотичних речовин є досить популярним заняттям серед російських військових.

Російські окупанти "сидять" на наркотиках